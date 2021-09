Mulhouse Maison du Patrimoine Edouard Boeglin - CIAP Haut-Rhin, Mulhouse Visite commentée : au fil des fleurs Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Visite commentée : au fil des fleurs Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP, 18 septembre 2021 14:00, Mulhouse

Samedi 18 septembre, 14h00, 16h30 Visite commentée : au fil des fleurs * Participez à une visite à deux voix, guidée par les artistes et un conservateur du patrimoine ! L’approche picturale de Marie-Paule Bilger autour des herbiers a inspiré Emmanuelle Jenny pour la création de motifs, qui ne sont pas sans lien avec les tissus produits à Mulhouse à partir du milieu du XVIIIe siècle. Ces œuvres, qui seront visibles sur les sites emblématiques de ce passé textile, seront commentées par les artistes, avec la complicité de la mission Ville d’art et d’histoire qui dévoilera l’histoire des lieux. *

Gratuit. Réservation obligatoire. Point de départ : la Maison du Patrimoine (CIAP).

Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP 5 place Lambert, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin

Ce bâtiment, certainement construit au XVe siècle, abritait le presbytère de la paroisse Saint-Etienne jusqu’au passage de Mulhouse à la Réforme. Il connaît ensuite divers usages éducatifs (école latine, collège, école de filles) jusqu’à la fin du XIXe siècle, puis administratifs avec l’installation de services municipaux. Rénové en 2013, il conserve de l’époque Renaissance, son élégante tourelle. Il accueille désormais la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin, du nom du conseiller municipal délégué au patrimoine à qui Mulhouse doit l’obtention du label Ville d’art et d’histoire. Ce lieu propose de découvrir, au moyen de différents dispositifs, le processus d’édification de la ville et son fabuleux destin industriel.

