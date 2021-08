La Ferté-Milon maison des jeunes et de la culture Aisne, La Ferté-Milon représentation théâtrale par les compagnies Belladone et Univers maison des jeunes et de la culture La Ferté-Milon Catégories d’évènement: Aisne

La Ferté-Milon

représentation théâtrale par les compagnies Belladone et Univers maison des jeunes et de la culture, 17 septembre 2021 20:30, La Ferté-Milon. Journée du patrimoine 2021 maison des jeunes et de la culture. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre représentation théâtrale par les compagnies Belladone et Univers * Représentation de pièces de Jean Racine par les étudiants de la Sorbonne Nouvelle, organisée par les Racinettes, association étudiante *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 23h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h15

samedi 18 septembre – 20h00 à 21h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

maison des jeunes et de la culture 1, rue Racine, 02460 La Ferté-Milon La Ferté-Milon 02460 Ferme du Bourcq Aisne

Maison de la soeur de Jean Racine

