Une maison à faire vivre ? partageons nos idées ! Maison des Échevins, 18 septembre 2021 10:00, Cluny.

Journée du patrimoine 2021 Maison des Échevins. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 15h00

Une maison à faire vivre ? partageons nos idées !

Dédiée à la promotion de la Paix, de la culture et de l’art, à Cluny, la Maison des Échevins propose d’héberger des chercheurs le temps de leurs travaux afin qu’ils se sentent à Cluny, comme à la Maison.

L’association “Cluny de la Paix – Maison des Echevins ” invite chacun à prendre possession des lieux.

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

Maison des Échevins 22 rue de la Barre, 71250 Cluny Cluny 71250 Les Platanes Saône-et-Loire

http://clunydelapaix.org/

La petite histoire de la maison des Échevins commence en 1450, quand 3 habitants de Cluny se cotisent pour acheter une maison face à l’église de la Bienheureuse Sainte-Marie des Panneaux (Église Notre-Dame). Cette maison (peut-être la Maison des dragons…) présentait un emplacement central idéal pour en faire la Maison commune, et suivant les termes employés, y conserver les archives, déposer les armes et y faire confrérie ; l’acte de vente est en date du 20/2/1451.

Mais cette prise d’indépendance ne convient pas aux abbés de l’époque : I’ abbé Eude de la Perrière puis l’abbé Jean de Bourbon prennent cette initiative comme un contre- pouvoir et dressent procès. Les Échevins sont obligés de vendre cette maison et doivent stocker leurs armes ailleurs. Ce n’est qu’en 1619 que l’ opposition de l’abbaye est levée et que l’ Hôtel de Ville s’ installe dans cette maison au n°22.

Les Échevins représentent les corporations de Cluny, chaque corps de métier propose des représentants (une quarantaine environ) les séances sont présidées par un moine de I’ abbaye, qui contrôle ce qui s’y passe. Le devoir des Échevins est de protéger la ville (raison pour laquelle ils entretiennent une milice et possèdent des armes).

Les archives de la ville relatent les assemblées qui se tenaient à la maison des Échevins au moment de la Révolution, avec la foule massée en bas, et dans la rue où étaient données les instructions et les décrets, toutes fenêtres ouvertes.

C’est en 1793, face à l’exiguïté des locaux qui ne répondait plus aux besoins, que l’Hôtel de Ville est transféré aux Récollets désaffectés, puis successivement au chevet de l’église Notre-Dame avant de s’établir dans I’ abbaye elle même et enfin au palais Jacques d’Amboise. La maison des Échevins fut donc la maison de la ville pendant plus de 170 ans (1619 -1793).

Après son occupation par plusieurs particuliers, la maison est mise en vente en 1987 et acquise par Melle Marie-Angely Rebillard dont les ancêtres furent intimement liés à la vie de la cité. L’objectif de Marie-Angely était d’offrir à la ville une structure d’accueil, permettant d’allier un lieu de réunion et un hébergement dans le but de servir et développer des activités culturelles et artistiques à Cluny ; c’est ainsi que l’Association la maison des Échevins fut créée.

La salle dite “du conseil” est historique, aménagée en 1770, elle a été restaurée en 1990 grâce à un mécénat important.

La maison est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et a reçu le 20 juin 1990 le label Patrimoine Historique de l’Association Les Vieilles Maisons Françaises. Mademoiselle Rebillard a fait don de la maison à la ville le 11 mai 2000. Une association dotée d’un bail emphytéotique courant jusqu’en 2078, à l’euro symbolique, s’est alors formée, afin de permettre une gestion pérenne et fidèle à l’esprit voulu par sa donatrice. En 2019, L’association “La maison des Échevins » a fusionné avec l’association “Cluny de la Paix” également fondée par Marie-Angély Rebillard.

