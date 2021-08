Couilly-Pont-aux-Dames Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames, Seine-et-Marne Visite guidée de la Maison de Retraite des Artistes Maison de retraite des artistes Couilly-Pont-aux-Dames Catégories d’évènement: Couilly-Pont-aux-Dames

Vendredi 17 septembre, 10h00, 13h30 Visite guidée de la Maison de Retraite des Artistes * Visite Guidée de la Maison de Retraite des Artistes La Maison de Retraite des Artistes, une oeuvre signée Constant Coquelin, créateur du rôle du Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. La Mutuelle Nationale des Artistes Taylor a, depuis sa création, en 1840, par le Baron Taylor, rendu hommage à l’Art et surtout aux Artistes. Une de ses structures, la Maison de retraite des Artistes de Couilly-Pont-Aux-Dames cache une histoire passionnante.. Voici une partie de l’histoire… Le Monde artistique reconnait Constant Coquelin à travers sa création du rôle du Cyrano de Bergerac, cependant Constant Coquelin a été également l’initiateur du projet de la Maison de retraite des Artistes. Son projet fût de créer une Maison de Retraite pour les artistes afin qu’ils retrouvent le repos et le calme que leur âge avancé requierait. La tranquilité ne rimant pas avec solitude dans le monde du théâtre, les Artistes continueront à respirer l’art et la joie de vivre dans un cadre reposant et idyllique. Après avoir fédéré les artistes et convaincu le grand public du bien fondé de son institution, la Maison des Artistes ouvre ses portes en 1905. Les amateurs d’Architecture reconnaitront à la façade de la Maison des Artistes la touche Art Nouveau de René Binet, célèbre pour avoir conçu la Porte monumentale, pour l’exposition universelle de 1900. La visite du parc vous fera découvrir des lieux insoupçonnés dans un tel endroit. Quelle meilleure occasion que les Journées européennes du patrimoine pour réussir cette mission et rendre ainsi un hommage à ses grands Hommes, Le Baron Taylor et Constant Coquelin et tous les Artistes qui ont écrit son histoire. Nous vous attendons nombreux pour vous faire découvrir ce joyau architectural, plusieurs visites guidées agrémentées d’anecdotes et d’histoires sont au programme. *

En raison des conditions sanitaires groupe limité à 20 personnes sur réservation uniquement. Une visite par heure.

Maison de retraite des artistes 36 avenue Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Seine-et-Marne

Maison de retraite fondée par Constant Coquelin en 1906 pour les comédiens âgés. À la mort de Coquelin en 1909, un musée fut fondé ayant pour thème le théâtre du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On visite le parc, la tombe de Coquelin, on admire la maison des Artistes construite par l’architecte Binet dans le style Art Nouveau, ainsi qu’un arbre remarquable dans le parc de l’ancienne abbaye de Pont-Aux-Dames.

