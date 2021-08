Amiens Maison de l'Architecture de Picardie Amiens, Somme Visite libre de l’exposition “Quelques études pour les friches amiénoises” Maison de l’Architecture de Picardie Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Visite libre de l’exposition “Quelques études pour les friches amiénoises” Maison de l’Architecture de Picardie, 17 septembre 2021 14:00, Amiens. Journée du patrimoine 2021 Maison de l’Architecture de Picardie. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Visite libre de l’exposition “Quelques études pour les friches amiénoises” * L’École Nationale Supérieure d’Architecture de la Ville et des Territoires à Marne la Vallée a retenu la ville d’Amiens et sa périphérie comme sujet d’étude. Elle propose à travers une présentation de maquettes, plans et vidéos, des possibilités de transformation de friches industrielles, ferroviaires et agricoles. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Entrée libre

Maison de l’Architecture de Picardie 15 Rue Marc Sangnier – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme

03 22 91 62 04 http://www.ma-lereseau.org/picardie/ Crédits : Maison de l’Architecture des Hauts-de-France Gratuit

