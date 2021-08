Amiens Maison de l'Architecture de Picardie Amiens, Somme Visite libre de l’exposition “Robert Opron, évocation d’un style” Maison de l’Architecture de Picardie Amiens Catégories d’évènement: Amiens

17 – 19 septembre Visite libre de l’exposition “Robert Opron, évocation d’un style” * L’exposition propose de découvrir une soixantaine de dessins, documents et maquettes provenant des archives personnelles de Robert Opron, ainsi qu’un prototype Citroen M35 prêtés par des collectionneurs privés. Cette exposition constitue un hommage à un grand créatif dans le domaine du design automobile, qui vient récemment de nous quitter. La maison de l’Architecture des Hauts-de-France souhaite évoquer sa mémoire. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Maison de l’Architecture de Picardie 15 Rue Marc Sangnier – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme

03 22 91 62 04 http://www.ma-lereseau.org/picardie/

