Samedi 18 septembre, 09h45 Visite guidée du village de Labeaume * Visite guidée du village de caractère de Labeaume pour découvrir secrets et anecdotes des petites ruelles de ce village en pierre accroché aux parois calcaires. *

samedi 18 septembre – 09h45 à 12h00

Visite gratuite. Inscription obligatoire. Prévoir des chaussures de marche, chapeau et eau. Vêtements adaptés au temps. Annulation en cas de trop forte pluie.

Maison de Labeaume Le village 07120 Labeaume Labeaume 07120 Ardèche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location86783537.jpg?_ts=1629791291877 0482770635 http://www.mairiedelabeaume.fr Crédits : ®Sonia Stocchetti Gratuit|Sur inscription ®Sonia Stocchetti

