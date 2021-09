Châlons-en-Champagne Maison Clémangis Châlons-en-Champagne, Marne Projection plein air « Notre-Dame » de Valérie Donzelli (2019) Maison Clémangis Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Projection plein air « Notre-Dame » de Valérie Donzelli (2019) Maison Clémangis, 19 septembre 2021 20:00, Châlons-en-Champagne Journée du patrimoine 2021 Maison Clémangis. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 20h00 Projection plein air « Notre-Dame » de Valérie Donzelli (2019) * *

dimanche 19 septembre – 20h00 à 21h00

*

Gratuit. Accès libre.

Maison Clémangis Rue Nicolas Durand 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location58160940.jpg 03 26 69 38 45 http://www.chalons-en-champagne.net

Belle maison de notable, dotée d’une solide et remarquable architecture en pans de bois, qui a été construite vers 1470-1480. C’est actuellement une galerie d’expositions.

Elle accueille l’ordre des architectes et la MACA, Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne.

Crédits : ©Ville de Châlons-en-Champagne Gratuit ©MACA

