Beauvoisin Mairie, Salle Neuve Beauvoisin, Gard Exposition “Histoires d’empègues” Mairie, Salle Neuve Beauvoisin Catégories d’évènement: Beauvoisin

Gard

Exposition “Histoires d’empègues” Mairie, Salle Neuve, 18 septembre 2021 09:00, Beauvoisin. Journée du patrimoine 2021 Mairie, Salle Neuve. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition “Histoires d’empègues” * L’empègue est un petit dessin réalisé au pochoir autour des portes des maisons, dans certains villages du Gard et de l’Hérault. La tradition de l’empègue semble propre à cette zone géographique, dans des villages où les traditions taurines camarguaises sont très marquées. Exposition. Conférences et Histoires. Ateliers *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

*

Port du masque obligatoire

Mairie, Salle Neuve 30640 Beauvoisin Beauvoisin 30640 Gard

https://cibul.s3.amazonaws.com/location44010928.jpg

“Histoires d’empègues”

Une coutume très locale à Beauvoisin et plus particulièrement dans le Gard et L’Hérault. expositions, conférences, ateliers

Crédits : © Mairie de Beauvoisin Gratuit © Mairie de Beauvoisin

Détails Catégories d’évènement: Beauvoisin, Gard Autres Lieu Mairie, Salle Neuve Adresse 30640 Beauvoisin Ville Beauvoisin lieuville Mairie, Salle Neuve Beauvoisin