Exposition le Bouffay à travers les âges Mairie de la Commune Libre du Bouffay, 18 septembre 2021 09:00, Nantes Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Exposition le Bouffay à travers les âges * . Exposition : “Le Bouffay à travers les âges” : historique du quartier du Bouffay, des origines à nos jours.

. Diaporama : “Qu’est-ce qu’une Commune Libre ?”

. Brochures “Promenade temporielle dans le Quartier du Bouffay et l’ancienne ville close (payantes). *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Mairie de la Commune Libre du Bouffay 7 rue du Vieil Hôpital 44000 Nantes

