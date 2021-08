Cazères Lycée Martin Malvy Cazères, Haute-Garonne Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Du patrimoine au lycée Martin Malvy” Lycée Martin Malvy Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Vendredi 17 septembre, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Du patrimoine au lycée Martin Malvy” * Inauguration de l’arrivée des plâtres de Frédéric Tourte, sculpteur local néo-classique (1873-1960) au Lycée Martin Malvy, pour leur restauration.

Présentation du projet et conférence de Joël Granson, historien, qui a écrit une biographie de l’artiste.

Projet patrimoine/art contemporain avec Marine Nouvel, en résidence d’artiste au lycée. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

Lycée Martin Malvy 27 Chemin de la Reye, 31220 Cazères Cazères 31220 Haute-Garonne

Patrimoine/art contemporain

Le lycée Martin Malvy va accueillir deux plâtres monumentaux de Frédéric Tourte, sculpteur local néo-classique (1873-1960) qui ont été laissé à l’abandon. Nous organisons leur sauvegarde et leur mise en valeur en tant que patrimoine local avec la Mairie de Cazères. Leur restauration se fera au Lycée, en lien avec l’équipe pédagogique et la contribution des élèves de la section céramique. Dans la même temporalité, l’art contemporain s’invite au Lycée avec l’artiste Marine Nouvel, qui sera accueillie pour une résidence de 6 semaines. Patrimoine historique au sein d’une architecture contemporaine et en regard d’une pratique plastique d’aujourd’hui, plus que le patrimoine, c’est toute la culture qui est pour tous.

