Lurs Lurs Alpes-de-Haute-Provence, Lurs Deux légendes patrimoniales lursiennes Lurs Lurs Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Lurs

Deux légendes patrimoniales lursiennes Lurs, 18 septembre 2021 10:00, Lurs. Journée du patrimoine 2021 Lurs. Gratuit

18 et 19 septembre Deux légendes patrimoniales lursiennes * Deux légendes patrimoniales de Lurs. Les Amis de Lurs vous invitent à une lecture itinérante de la chapelle Saint-Michel à la chapelle Notre-Dame de Vie en passant par l’église de l’Invention de la Sainte-Croix. A partir de deux légendes collectées par H. Frontera-Roche dans les années 1960, Le fusil éclaté et Le curé foudroyé nous remonterons à la source de ces histoires édifiantes au XIXème et au XVIIIème siècle. Pour l’occasion, les deux chapelles et l’église seront ouvertes au public. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 17h30 à 19h00

*

distanciation sanitaire, gestes barrières, eau, chaussures de marche

Lurs Chapelle Saint Michel 04700 Lurs Lurs 04700 Alpes-de-Haute-Provence Crédits : Daniel Chini Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Lurs Autres Lieu Lurs Adresse Chapelle Saint Michel 04700 Lurs Ville Lurs Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Lurs Lurs