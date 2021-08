Saintes L'Hostellerie Charente-Maritime, Saintes Ateliers pédagogiques Pop’Saintes L’Hostellerie Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Ateliers pédagogiques Pop’Saintes L’Hostellerie, 17 septembre 2021 09:00, Saintes. Journée du patrimoine 2021 L’Hostellerie. Sur inscription 05 46 98 23 89

Vendredi 17 septembre, 09h00, 14h00 Ateliers pédagogiques Pop’Saintes * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

Sur inscription

L’Hostellerie Place de l’Echevinage, 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68828082.jpg 05 46 92 34 26 http://www.ville-saintes.fr

Hôtel particulier du gouverneur de province sous Henri IV puis résidence du receveur des tailles au XVIIIe siècle, ce bâtiment nommé L’Hostellerie possède des éléments architecturaux anciens (fenêtres du XVe siècle) bien que profondément remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles, notamment par la construction d’une aile donnant sur la rue. Après avoir connu de multiples occupations au XIXe et au XXe siècle, il est acheté par la ville qui engage en 2000 une réhabilitation générale d’après un projet mené par l’architecte bordelais Bertrand Nivelle. Naît ainsi le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, suivi d’une restructuration totale du jardin menée par le service espaces verts de la ville. Il accueille aujourd’hui la direction des affaires culturelles, le service ville art et histoire et médiation culturelle et la conservation des musées.

