Saint-Bertrand-de-Comminges Les Olivétains Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Visite guidée panoramique Les Olivétains Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Bertrand-de-Comminges

Visite guidée panoramique Les Olivétains, 18 septembre 2021 11:00, Saint-Bertrand-de-Comminges. Journée du patrimoine 2021 Les Olivétains. Gratuit|Sur inscription 0561954444, olivetains.groupes@tourismehg.com

18 et 19 septembre Visite guidée panoramique * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h45

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

*

Inscription obligatoire (pass sanitaire demandé)

Les Olivétains Parvis de la cathédrale, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57789380.44234.jpg http://www.hautegaronnetourisme.com/ https://www.facebook.com/TourismeHG/

Le centre touristique et culturel départemental “Les Olivétains” est installé dans un couvent du XIXe siècle, sur le parvis de la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Lieu d’informations touristiques sur le site et le territoire, expositions d’art contemporain, librairie spécialisée, service groupes.

Crédits : © CDT31 Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Bertrand-de-Comminges Autres Lieu Les Olivétains Adresse Parvis de la cathédrale, 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Ville Saint-Bertrand-de-Comminges lieuville Les Olivétains Saint-Bertrand-de-Comminges