vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

8,50€, gratuit <14 ans, 7,50€ pour un groupe de 15 personnes minimum.

Les jardins du Pays d’Auge Avenue des Tilleuls, 14340 Cambremer Cambremer 14340 Calvados

Autour d’une ferme XVIIe. De nombreuses mises en scènes végétales sur un site vallonné de 3 hectares. “L’Oratoire et son labyrinthe”, le “jardin du soleil”, le “jardin de la lune”, le “jardin des senteurs” jalonnent votre parcours. Ces jardins à thème, où se dévoilent des objets insolites et divers bâtiments en colombages, abritant notamment un musée d’outils anciens, donnent à ce lieu une atmosphère particulière. Enfin après le plaisir des yeux, le plaisir des papilles. À votre disposition sur le domaine, un restaurant de galettes et crêpes où vous pourrez déguster plus de 80 variétés.

