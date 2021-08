Cirey-lès-Nolay Les halles de Nolay Cirey-lès-Nolay, Côte-d'Or Découvrez les halles de Nolay Les halles de Nolay Cirey-lès-Nolay Catégories d’évènement: Cirey-lès-Nolay

17 – 19 septembre Découvrez les halles de Nolay * Selon Courtépée, Nolay possédait déjà au XIVème siècle une halle à quatre pentes couvertes de laves, et posée sur des piliers de bois.

Sa toiture se compose de pierres calcaires appelées « laves », ces dalles calcaires pèsent entre 600 et 800 kg au m². *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 19h00

Les halles de Nolay Place des Halles, 21340 Nolay Cirey-lès-Nolay 21340 Côte-d'Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83654977.jpg 0380218073 https://www.nolay.com

Venez découvrir les halles du XIVème siècle de Nolay, ancien quartier commerçant transformé en Halles de commerce en 1388.

