17 – 19 septembre Visite de L’Atelier M, atelier de recherche et d’expérimentation en gravure taille-douce * L’Atelier M a ouvert ses portes en 1995, à deux pas du Vieux Port, il a pour vocation d’inciter à la création de gravures contemporaines et à leur promotion. Créé sous l’impulsion de l’artiste Maoual, L’Atelier M est un lieu partagé par nombreux graveurs, dont Sabine Besançon, Marie Krauze et Michèle Voisin. Sa pérennité et sa localisation en font un lieu d’exception. D’un côté, la tradition s’y perpétue avec la transmission des savoir-faire, de l’autre la création se renouvelle avec l’introduction d’artistes formés. Vous pourrez voir les dessous du métier, en suivant l’élaboration de la plaque de métal gravée jusqu’à son impression. Plusieurs gravures sont ainsi exposées et proposées à la vente, toutes des créations originales de L’Ecole L’Atelier M.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre, dans les possibilités d’accueil de l’atelier (50 personnes maximum). Attention, l’atelier se trouve au 3ème étage sans ascenseur.

Bâtiment datant de la fin du XVIIème siècle, abritant des ateliers d’artistes et d’artisans d’art.

