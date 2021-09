Nozay L'Enclos- ancienne église classée aux Monuments historiques Loire-Atlantique, Nozay visite de l’Enclos L’Enclos- ancienne église classée aux Monuments historiques Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

L’Enclos- ancienne église classée aux Monuments historiques 25 rue du vieux bourg, 44170 Nozay Nozay 44170 Le Vieux Bourg Loire-Atlantique

Une association au service du patrimoine, de l’histoire et de la culture du pays de la Pierre Bleue.

Au nord de la Loire-Atlantique, Nozay fut pendant des siècles, une halte importante entre Nantes et Rennes. Elle possède, grâce à ses carrières de schiste, un important patrimoine bâti, bien identifiable, commun avec les autres citées du nord-est du département.

C’est, principalement, pour sauver cette église, que l’Asphan, a été créé en 1979. Il a fallu dix ans pour acquérir la totalité de l’édifice et encore dix ans pour faire réaliser les travaux nécessaires à son ouverture au public.

Désormais, cette église, propriété de l’association, permet, tout le long de l’année des manifestations culturelles prises en charge par l’Asphan ou par d’autres partenaires.

Elle forme, avec l’ancienne cure et les jardins proches, un très riche ensemble architectural, classé monument historique et désormais connu sous le vocable de l’Enclos.

