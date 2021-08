Armentières Le ReX Armentières, Nord Armentières sous les bombes 1914/1918 et sa reconstruction Le ReX Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Armentières sous les bombes 1914/1918 et sa reconstruction Le ReX, 17 septembre 2021 18:00, Armentières. Journée du patrimoine 2021 Le ReX. Gratuit 0361 76 21 85

Vendredi 17 septembre, 18h00 Armentières sous les bombes 1914/1918 et sa reconstruction * Conférence “Armentières sous les bombes 1914/1918 et sa reconstruction par Hans Landler.

Proposé par l’office de tourisme de l’armentièrois et des weppes. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h30

*

Sur réservation

Le ReX 4 rue Robert Schuman 59280 armentieres Armentières 59280 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 03 61 76 21 85

Le Rex – ancien cinéma rénové qui accueille l’Office de tourisme et un espace d’expo temporaire

Crédits : Gratuit

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Le ReX Adresse 4 rue Robert Schuman 59280 armentieres Ville Armentières Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Le ReX Armentières