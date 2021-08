Floirac Le parc des étangs Floirac, Gironde Étang Donné Le parc des étangs Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Étang Donné Le parc des étangs, 17 septembre 2021 18:30, Floirac. Journée du patrimoine 2021 Le parc des étangs. Gratuit

17 – 19 septembre Étang Donné * Venez voir cette exposition de sculptures, peintures, photographies, performances et ateliers à La maison des étangs de Floirac ! La Métallie présente « Étang Donné ».

Assistez au vernissage le vendredi 17 à 18h30, en présence des artistes. *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 22h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 20h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 20h00

Gratuit. Entrez libre, repartez heureux.

Le parc des étangs Gaillan Richelieu, 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde

Étendu sur 3 hectares (dont 2 ha occupés par l’étang), ce parc est un espace privilégié de promenade et détente. Un cheminement piéton de près de 800 mètres, ponctué de cabanes d’observation et de pontons en bois, permet de profiter pleinement de la présence du plan d’eau.

