Matrimoine 2021 : Jinny E Rhoda/ La Malagua
Le 188, 2bis Rue Castiglione 59800 Lille, 19 septembre 2021 18:00, Lille

Dimanche 19 septembre, 18h00 Matrimoine 2021 : Jinny E Rhoda/ La Malagua * Cette performance est une création spéciale pour les journées du Matrimoine 2021. Elle naît de l’envie d’une rencontre artistique entre un danseur et une metteuse en scène pour fêter les 90 ans de la parution du livre “Les Vagues” de Virginia Woolf. Le texte choisi aborde les sensations et les craintes de deux jeunes filles vis-à-vis des autres filles. Ce texte interroge la construction identitaire à travers le regard d’autrui et les tourments que cela peut provoquer. Mise en scène: Aurore Magnier. Performance: Alejandro Russo Avec le soutien de HF Hauts de France

De la Région Hauts de France et de la DRDFE *

