Visite en accès libre du lavoir de Vincourt Lavoir de Vincourt, 17 septembre 2021

18 et 19 septembre Visite en accès libre du lavoir de Vincourt * Les trois lavoirs de Jouy-le-Moutier paraissent bien paisibles. Et pourtant, ils ont longtemps résonné des discussions des lavandières qui s’y retrouvaient. Vestige du patrimoine de la commune, ces lavoirs ont été construits en 1850 et ont été en service durant un siècle. Avant que les lavoirs n’existent, le linge étaient lavé à même les ruisseaux et cours d’eau… et parfois directement aux fontaines des villages. Peu à peu, au XIXe siècle, les lavoirs se sont institutionnalisés. Les lavandières – la lessive étant à l’époque une affaire exclusivement féminine – avaient désormais un lieu bien à elles ! Trois lavoirs furent construits à Jouy-le-Moutier en 1850 : celui de Jouy-la-Fontaine, celui de la Maison du Parc et celui dit de Vincourt (à l’angle des rue de la Prairie et de la Fontaine-Bénite). Les sources, nombreuses sur le territoire jocassien, ont permis de les aménager aisément. *

samedi 18 septembre

dimanche 19 septembre

Lavoir de Vincourt 22 rue de la Fontaine Bénite 95280 Vincourt

