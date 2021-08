Parcours guidé à travers la ville de l’exposition « Présentes » – Matrimoine pour tou.te.s L’Arsenal – cité musicale, 17 septembre 2021 16:00, Metz.

Journée du patrimoine 2021 L’Arsenal – cité musicale. Gratuit|Sur inscription Handicap intellectuel|Handicap psychique 03 87 74 20 02, reservation@fraclorraine.org

17 – 19 septembre

Parcours guidé à travers la ville de l’exposition « Présentes » – Matrimoine pour tou.te.s

Visite urbaine d’une sélection d’oeuvres d’artistes femmes de la collection du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine de l’Arsenal au Frac en passant par la préfecture et la bibliothèque Verlaine.

Découvrez un échantillon de l’exposition « présentes » en compagnie d’une médiatrice du Frac Lorraine.

À l’occasion des journées du Matrimoine, les œuvres de neuf femmes artistes sont présentées, rééquilibrant ainsi la visibilité des femmes. Elles investissent, sur le long terme, la Préfecture, l’Arsenal, la BAM, les médiathèques Verlaine et Macé, le Musée de la Cour d’Or, ainsi que la cour et le jardin du Frac Lorraine.

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

Gratuit. Sur inscription.



L’Arsenal – cité musicale 3 avenue Ney, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle

Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe à la croisée des genres et des publics. Lieu emblématique de la culture à Metz, il a été totalement réinventé par Ricardo Bofill en 1989 et figure désormais parmi les salles les plus prestigieuses d’Europe. La Grande Salle est notamment reconnue pour ses qualités acoustiques incomparables.

Depuis son ouverture, l’Arsenal soutient la création en accueillant des artistes en résidence et propose une programmation riche et diversifiée, autour des musiques symphoniques, baroques, jazz et de la danse.

Ensemble patrimonial d’exception, l’Arsenal est doté de trois salles de spectacle, d’une galerie d’exposition photographique, de divers salons de réception et espaces de rencontre. L’Arsenal est également en charge de deux bâtiments classés Monuments historiques : Saint-Pierre-aux-Nonnains ainsi que la Chapelle des Templiers, datant respectivement des IVe et XIIIe siècles.

Crédits : Graciela Sacco Bocanada, 2015 Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine. ©M. & C. Garavelli Sacco ©Alice Volkwardsen