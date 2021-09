Le Crès Lac du Crès Hérault, Le Crès Expositions du concours photos “Le Crès entre vignes et garrigue” Lac du Crès Le Crès Catégories d’évènement: Hérault

Expositions du concours photos "Le Crès entre vignes et garrigue" Lac du Crès, 18 septembre 2021 08:00, Le Crès

18 et 19 septembre Expositions du concours photos “Le Crès entre vignes et garrigue” * Expositions du concours photos “Le Crès entre vignes et garrigue”

Découvrez les photos des participants et des gagants du concours Photos exposées tout autours du Lac du Crès.

À retrouver jusqu’au 3 octobre 2021. *

samedi 18 septembre – 08h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 08h00 à 23h59

Lac du Crès 34920, Le Crès Le Crès 34920 Hérault

https://www.lecres.fr/index.php/Lac?idpage=440&afficheMenuContextuel=true Crédits : Gratuit

