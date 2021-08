Lacanau La Villa Plaisance - Mairie annexe Gironde, Lacanau Découvrez une villa typique des villas balnéaires du début du XXe siècle La Villa Plaisance – Mairie annexe Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Dimanche 19 septembre, 15h00 Découvrez une villa typique des villas balnéaires du début du XXe siècle * Découvrez ce joyau architectural et assistez à une séance de dédicace de l’ouvrage de l’historien René Magnon. Typique des villas balnéaires du début du XXe siècle, l’édifice vous ouvre ses portes. Des visites commentées par petits groupes se succèderont. Dans le même temps, l’historien local René Magnon vous présentera son nouvel ouvrage dédié au fondateur de la station balnéaire, Pierre Ortal, dans le cadre du 115e anniversaire de Lacanau Océan. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre. 10 personnes maximum par groupe.

La Villa Plaisance – Mairie annexe Rue Jacquemin Perpère, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Lacanau-Océan Gironde

