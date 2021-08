Saint-Étienne La maison sans escalier Loire, Saint-Étienne Montage d’archives de la Cinémathèque: La Maison sans escalier La maison sans escalier Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

17 – 19 septembre Montage d’archives de la Cinémathèque: La Maison sans escalier * Projections diffusées du vendredi 17 au 19 septembre 2021, dans le cadre des visites organisées par Emilie Sauveur et le collectif d’habitants de la Maison sans escalier d’Auguste Bossu, 54 boulevard Daguerre à Saint-Etienne.

-Vendredi 17 septembre: visite libre de 14h à 17h30

Vernissage de l’exposition d’Emilie Sauveur “Le déploiement de la copropriété par Auguste Bossu” de 18h30 à 21h.

-Samedi 18 septembre et Dimanche 19 septembre: ouverture du lieu de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h30: 7 visites guidées des parties communes et des appartements par les habitants et Suzanne Vengeon à 10h-10h45-11h30-14h-14h45-15h30-16h15. *

La maison sans escalier 54, Boulevard Daguerre, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42100 Loire

04 77 25 74 32

Dit aussi ”Chalet de Bizillon”. Patrimoine du XXe siècle. Immeuble d’habitat collectif du début des années 1930 de l’architecte Auguste Bossu qui a beaucoup œuvré à Saint-Étienne. Architecture novatrice avec rampe hélicoïdale en guise de montée d’escalier (d’où son nom). Espace central vide surmonté d’une coupole en béton armé dans laquelle sont insérées des briques de verre. Patrimoine du XXe siècle.

