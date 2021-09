Challenge “Je passe à l’action pour la planète : recyclons nos téléphones portables” La Gacilly, 17 septembre 2021 10:00, La Gacilly.

Journée du patrimoine 2021 La Gacilly.

Vendredi 17 septembre, 10h00

Challenge “Je passe à l’action pour la planète : recyclons nos téléphones portables”

Pour la seconde année consécutive, et en lien avec son partenaire Orange, le Festival Photo La Gacilly propose aux établissements scolaires et aux structures jeunesse qui le souhaitent de participer à une collecte de téléphones portables usagés. Trop souvent enfermés dans les tiroirs, ils recèlent des matériaux parfois rares et ne demandent qu’à être recyclés ! A l’occasion d’une visite à La Gacilly, les groupes pourront symboliquement déposer leur collecte auprès de l’équipe du Festival Photo La Gacilly, ou retirer une borne de collecte pour organiser une action au sein de leur établissement. Les téléphones seront par la suite transmis à la filière recyclage développée par Orange en partenariat avec Emmaüs International. Tous leurs composants pourront être valorisés, ou recyclés pour donner naissance à de nouveaux produits !

L’opération débutera à la rentrée scolaire de septembre 2021, et s’achèvera le 31 décembre 2021.

Profitez de la journée du 17 septembre pour participer à ce challenge !

La classe ou l’établissement rapportant le plus de téléphones dans la borne de collecte se verra offrir une visite guidée ou une visite-jeu privée de la 19e édition du Festival Photo, en mai-juin 2022.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

Sur inscription



La Gacilly 56200 La Gacilly Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48114060.jpg 02 99 08 68 00 https://www.festivalphoto-lagacilly.com/

Créé en 2004, le Festival Photo La Gacilly propose une expérience photographique immersive et déambulatoire au cœur d’une trentaine de galeries à ciel ouvert, présentant le meilleur de la création photo contemporaine qui interroge notre relation au monde et à la nature.

Les photographies habillent les rues, les jardins et les venelles de La Gacilly, dont le magnifique patrimoine bâti et naturel offre un écrin parfait aux plus de 1000 images exposées.

L’espace public devient un espace scénique, partagé et accessible à tous, gratuitement…

© Festival Photo La Gacilly 2021