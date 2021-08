Lacanau Kiosque à musique Gironde, Lacanau Jean Perroteau et les chemins de fer médocains Kiosque à musique Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Jean Perroteau et les chemins de fer médocains Kiosque à musique, 17 septembre 2021 10:00, Lacanau. Journée du patrimoine 2021 Kiosque à musique. Gratuit

17 – 19 septembre Jean Perroteau et les chemins de fer médocains * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 20h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Kiosque à musique Avenue de la libération, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Gironde Accueil Crédits : ©Ville de Lacanau Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Kiosque à musique Adresse Avenue de la libération, 33680 Lacanau Ville Lacanau lieuville Kiosque à musique Lacanau