Manche

Exposition : Arts contemporain au jardin du Prieuré de Genets "Exil" de Sophie HUTIN
Jardin du Prieuré et église Notre-Dame, 17-19 septembre 2021, Genêts
Journée du patrimoine 2021

17 – 19 septembre Exposition : Arts contemporain au jardin du Prieuré de Genets “Exil” de Sophie HUTIN * Autrefois très actif, le port de Genêts a fini par disparaître, progressivement ensablé, laissant place au marais, peuplé de roselières qui marquent une frontière, un passage entre le village et la baie du Mont. Je souhaite utiliser, la chaume: calamus, roseaux, matériau récolté dans ces marais, m’inspirer de la technique des chaumiers pour réaliser l’installation exil et construire une série d’abris de forme conique : des refuges individuels ajustés à l’échelle humaine: guérite, cachette, loge, échauguette, lieu de recueillement, «capelle»: vient du latin «capella», diminutif de «cappa» qui a évolué vers «chape» et «chapelle». Installés dans le jardin du Prieuré en procession, ces constructions suggèrent également la cape de pèlerin, la pèlerine, la «cappa»: grand manteau à capuchon, l’enveloppe protectrice indispensable à tout exil. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Jardin du Prieuré et église Notre-Dame
Rue de l'Entrepont, 50530 Genêts
Manche

