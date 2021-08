Senlis Jardin du Bastion de la Porte de Meaux Oise, Senlis Le jardin du Bastion de la porte de Meaux Jardin du Bastion de la Porte de Meaux Senlis Catégories d’évènement: Oise

Le jardin du Bastion de la porte de Meaux Jardin du Bastion de la Porte de Meaux, 17 septembre 2021 09:30, Senlis. Journée du patrimoine 2021 Jardin du Bastion de la Porte de Meaux. Gratuit

17 – 19 septembre Le jardin du Bastion de la porte de Meaux * Situé à la jonction entre le rempart de l’Estacade et celui de bellevue, le bastion est un ajout du XVIème siècles aux fortifications de la ville. Le jardin permet de rendre visible et accesible ce patrimoine, il a en outre bénéficié de travaux durant l’année 2019. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 19h30

samedi 18 septembre – 09h30 à 19h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 19h30

Gratuit – Accès libre

