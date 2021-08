Dijon Interface Côte-d'Or, Dijon Visite guidée de l’exposition “SAVE THE DATE” de Camila Oliveira Fairclough Interface Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

17 – 19 septembre Visite guidée de l’exposition “SAVE THE DATE” de Camila Oliveira Fairclough * “Camila Oliveira Fairclough peint avec le langage. Sa peinture est faite de lettres, de signes et de symboles. Mais c’est aussi, surtout, une peinture de signes picturaux. Taches, coulures, hachures et coups de pinceaux sont simultanément l’expression et la représentation de la peinture elle-même, tout comme le tableau est reconnu tel quel par ce qui le constitue matériellement, une simple toile brute tendue sur un châssis. Il y a une force d’évidence dans cette nonchalance dépourvue de malice ou de double-sens qui caractérise selon moi la peinture de Camila Oliveira Fairclough. (…)

vendredi 17 septembre – 14h00 à 14h45

vendredi 17 septembre – 16h00 à 16h45

vendredi 17 septembre – 17h30 à 18h15

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h15

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h00

Interface 12 rue chancelier de l’hospital 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or

Créée en 1992, Interface propose une programmation annuelle d’art contemporain faisant la part belle aux jeunes créateurs, avec souvent des oeuvres réalisées spécialement pour l’espace de l’appartement/galerie. Situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment en partie du XVIIème siècle, vous pourrez découvrir l’art d’aujourd’hui dans un cadre différent des musées ou des friches industrielles réaffectées à l’art et appréhender les oeuvres “un peu comme chez soi” !

