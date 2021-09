Découverte de la préhistoire au travers des collections Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco, 18 septembre 2021 09:00, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco. Gratuit|Sur inscription contact@fondationiph.org

18 et 19 septembre

Découverte de la préhistoire au travers des collections

S’imprégner de la préhistoire en venant nous rejoindre et partager un moment unique. Un petit film de présentation suivi de la visite de notre bibliothèque riche de 20 000 ouvrages et 33 000 tirés à part puis la visite des collections de paléontologie humaine et d’anatomie comparée. Moulages de fossiles et outils lithiques viennent agrémenter le parcours.

Inscription uniquement par internet par envoi d’un courriel à contact@fondationiph.org

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

Entrée libre sur inscription par internet



Institut de Paléontologie Humaine – Fondation Albert Ier de Monaco 1 rue René-Panhard 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris

Le XIXe siècle a vu l’émergence des sciences préhistoriques, mais il a fallu attendre les années 1910 pour que la France dispose du premier centre permanent de recherche au monde consacré à l’étude des origines de l’Homme : l’Institut de Paléontologie Humaine-Fondation Prince Albert Ier de Monaco. Le bâtiment de cet institut, construit entre 1912 et 1914, est l’œuvre d’Emmanuel Pontremoli (1865-1956), Grand Prix de Rome (1890),”inventeur” de la Villa Kérylos, architecte du Muséum national d’histoire naturelle (1904-1921) et directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-arts (1932-1938). À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la fondation IPH propose des conférences et une visite exceptionnelle d’un lieu habituellement fermé au public.

Crédits : ©institut de paleontologie humaine Gratuit|Sur inscription