L’île Madame, entre nature et culture ! Île Madame, 17 septembre 2021 10:00, Port-des-Barques. Journée du patrimoine 2021 Île Madame. Tarif préférentiel|Sur inscription 07 68 24 70 23

Vendredi 17 septembre, 10h00 L’île Madame, entre nature et culture ! * Venez découvrir l’île Madame, entre nature et culture, avec deux guides. La LPO et l’écomusée de Port-des-Barques s’associent à cette découverte de l’île. Une visite à deux voies pour mieux croiser les regards. Pour toute la famille ! *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 13h00

Réservation obligatoire. 5€ dès 6 ans. Départ : parking de la passe-aux-bœufs.

Île Madame Parking de la passe-aux-boeufs, 17730 Port-des-Barques Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime

Le site de l’île Madame commence sur la rive sud de l’estuaire de la Charente, sur la commune de Port-des-Barques. La Passe aux Boeufs, longue d’un kilomètre, permet de rejoindre l’île. Ce passage est une route naturelle de sable et de galets qui se découvre à marée basse ce qui permet de se rendre dans l’île à pied, en vélo, en voiture.

