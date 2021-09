Montreuil Hôtel particulier, 53 rue Pierre Ledent Montreuil, Pas-de-Calais Visite de l’hôtel particulier de 1768 (en RCH uniquement) et de son jardin ; le tout agrémenté d’oeuvres d’art et mobilier Hôtel particulier, 53 rue Pierre Ledent Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Pas-de-Calais

Visite de l’hôtel particulier de 1768 (en RCH uniquement) et de son jardin ; le tout agrémenté d’oeuvres d’art et mobilier Hôtel particulier, 53 rue Pierre Ledent, 17 septembre 2021 14:00, Montreuil. Journée du patrimoine 2021 Hôtel particulier, 53 rue Pierre Ledent. Gratuit

17 – 19 septembre Visite de l’hôtel particulier de 1768 (en RCH uniquement) et de son jardin ; le tout agrémenté d’oeuvres d’art et mobilier * *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 20h00

vendredi 17 septembre – 23h30 à 23h59

samedi 18 septembre – 09h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 20h00

*

Entrée par groupe de 10 max toute les 30 mn ( et en fonction de la réglementation COVID en vigueur

Hôtel particulier, 53 rue Pierre Ledent 53 rue Pierre Ledent 62170 Montreuil sur Mer Montreuil 62170 Pas-de-Calais

0660749343 http://www.adac62.fr

Hôtel particulier du 18e siècle et son jardin le long des remparts

Crédits : photo personnelle Anne leroux Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Pas-de-Calais Autres Lieu Hôtel particulier, 53 rue Pierre Ledent Adresse 53 rue Pierre Ledent 62170 Montreuil sur Mer Ville Montreuil lieuville Hôtel particulier, 53 rue Pierre Ledent Montreuil