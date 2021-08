Valognes Hôtel Grandval-Caligny Manche, Valognes Conférence historique à Grandval-Caligny Hôtel Grandval-Caligny Valognes Catégories d’évènement: Manche

Conférence historique à Grandval-Caligny Hôtel Grandval-Caligny, 17 septembre 2021 18:00, Valognes

17 et 18 septembre Conférence historique à Grandval-Caligny * Conférences historiques à Grandval-Caligny : vendredi et samedi à 18h *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h30

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h30

Participation libre en soutien au fonds de dotation. Les Printemps de Grandval-Caligny qui vise à sauvegarder la demeure et ses activités culturelles et environnementales

Hôtel Grandval-Caligny 32 rue des Religieuses, 50700 Valognes Valognes 50700 Manche

Hôtel particulier des XVIIe et XVIIe s., où séjourna régulièrement Jules Barbey d’Aurevilly de 1872 à 1887. Grands jardins à la française et à l’anglaise. Escalier d’honneur en pierre de Valognes, rampe en fer forgé XVIIe s. poêle en faïence. Salon XVIIIe de presque 5 mètres de hauteur.

