Visite libre de l’Hôtel Gédéon de Forceville Hôtel Gédéon de Forceville, 18 septembre 2021 09:30, Amiens. Journée du patrimoine 2021 Hôtel Gédéon de Forceville. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’Hôtel Gédéon de Forceville * Le banquier et sculpteur autodidacte Gédéon de Forceville, épris d’art, a mobilisé les talents de son époque pour réaliser son hôtel particulier. Il fait appel au jeune Herbault pour l’architecture (qui a aussi édifié le Palais de justice) et aux frères Duthoit pour les décors. Le bâtiment et son très beau jardin s’offre au regard, le temps des Journées européennes du patrimoine par le biais de visites libres. Pass sanitaire obligatoire.

Dernière entrée à 17h30. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Hôtel Gédéon de Forceville 35, rue Lamarck 80 000 Amiens Amiens 80000 Somme

0322718080 http://www.somme.fr

Cet hôtel particulier a été commandé par le sculpteur Gédéon de Forceville, au début du 19e siècle. Cette belle demeure accueille régulièrement des événements culturels gratuits.

