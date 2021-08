Moras-en-Valloire Hôtel de ville - Maison Quarrée Drôme, Moras-en-Valloire Présentation de la restauration et de l’histoire de la Maison Quarrée (actuelle mairie) Hôtel de ville – Maison Quarrée Moras-en-Valloire Catégories d’évènement: Drôme

Moras-en-Valloire

Présentation de la restauration et de l’histoire de la Maison Quarrée (actuelle mairie) Hôtel de ville – Maison Quarrée, 18 septembre 2021 08:30, Moras-en-Valloire. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de ville – Maison Quarrée. Gratuit

Samedi 18 septembre, 08h30 Présentation de la restauration et de l’histoire de la Maison Quarrée (actuelle mairie) * *

samedi 18 septembre – 08h30 à 18h00

*

accueil et visite libre

Hôtel de ville – Maison Quarrée 1 cour Pierre Davity, 26210 Moras-en-Valloire Moras-en-Valloire 26210 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location44672525.jpg https://morasenvaleur.free.fr/guppy Crédits : Moras en Valeur Gratuit Moras en Valeur

Détails Heure : 08:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Drôme, Moras-en-Valloire Autres Lieu Hôtel de ville - Maison Quarrée Adresse 1 cour Pierre Davity, 26210 Moras-en-Valloire Ville Moras-en-Valloire Age maximum 99 lieuville Hôtel de ville - Maison Quarrée Moras-en-Valloire