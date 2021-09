Libourne Hôtel de Ville Gironde, Libourne Parcours libre à la découverte des témoignages de la Bastide d’origine Hôtel de Ville Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Parcours libre à la découverte des témoignages de la Bastide d’origine Hôtel de Ville, 17 septembre 2021 00:00, Libourne. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville. Gratuit

18 et 19 septembre Parcours libre à la découverte des témoignages de la Bastide d’origine * Parcourez les rues à la découverte des témoignages de la Bastide d’origine grâce au parcours d’interprétation du patrimoine réalisé par l’Union des villes Bastides de Gironde. Le premier panneau est disposé à proximité de l’Office de Tourisme, place Abel Surchamp. *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

*

Gratuit. Circuit libre.

Hôtel de Ville 58bis Rue Jules Ferry, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location44181689.jpg?_ts=1631104591107 05 57 55 33 33

Libourne est une bastide régulière construite au Moyen Âge. La ville possède une place bordée de quatre galeries couvertes dont un des angles est occupé par la mairie. L’édifice présente un haut pignon avec deux tours. L’ensemble date du XVe ou du XVIe siècle. Les deux tours datent, sur partie de leur hauteur, de la première moitié du XVIIIe siècle. L’édifice illustre le type de la mairie des communes du sud-ouest au Moyen Âge.

Crédits : ©Ville de Libourne Gratuit ©Matthieu Nouzille – sous licence Creative Commons

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 58bis Rue Jules Ferry, 33500 Libourne Ville Libourne lieuville Hôtel de Ville Libourne