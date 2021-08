Hérouville-Saint-Clair Hôtel de ville d'Hérouville-Saint-Clair Calvados, Hérouville-Saint-Clair Exposition sur le thème des tissus Hôtel de ville d’Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Exposition sur le thème des tissus Hôtel de ville d’Hérouville-Saint-Clair, 17 septembre 2021 09:00, Hérouville-Saint-Clair. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de ville d’Hérouville-Saint-Clair. Gratuit

17 et 18 septembre Exposition sur le thème des tissus * Cette exposition est réalisée par Hayat Ait Ouazzou, une créatrice de mode d’origine algérienne.Elle a obtenu son diplôme de styliste modéliste à Tizi Ouzou. Sa devise : “pour être irremplaçable, il faut être différente et savoir révéler la personnalité de chacun”. Elle aime créer des tableaux à partir des chutes de tissus de déguisements inspirés en particulier des couleurs de sa région, la Kabylie (région d’Algérie). Cette exposition sera présente dans le hall de l’hôtel de ville d’Hérouville Saint-Clair tout le mois de septembre 2021. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

*

Hôtel de ville d’Hérouville-Saint-Clair Place François Mitterrand, 14200 Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados

02 31 45 33 11 http://herouville.net

En 1984, Eugène Leseney, architecte saint-lois, remporte la consultation internationale d’architectes pour créer la Citadelle douce, le nouveau centre- ville d’Hérouville. Ce programme comprend des logements, un théâtre, des commerces et l’hôtel de ville.

Crédits : Norbea Benzou Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hôtel de ville d'Hérouville-Saint-Clair Adresse Place François Mitterrand, 14200 Hérouville-Saint-Clair Ville Hérouville-Saint-Clair lieuville Hôtel de ville d'Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair