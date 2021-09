Projection-conférence sur l’histoire du Coglais Hôtel de ville de Saint-Brice en Coglès, 17 septembre 2021 20:30, Maen-Roch.

Vendredi 17 septembre, 20h30

Projection-conférence sur l’histoire du Coglais

D’émissions de radio en conférences publiques, de livres en vidéos et en séries télévisées Jean-Jacques Monnier, historien et Olivier Caillebot, producteur, travaillent de concert depuis 15 ans pour vulgariser l’histoire des pays de Bretagne, ils donnent, sous la forme très vivante d’un dialogue, de vraies bases historiques à un vaste public.

Invités par deux associations locales, ils présentent dans la capitale du Coglais leur nouveau film documentaire historique (38 minutes) réalisé avec le soutien de l’association Bretagne-culture-diversité et deux professionnels, bénévoles pour l’occasion Loic Chapron, réalisateur et Alain Vorimore, cadreur.

Ce sera la première présentation publique du film (38 min), en présence de l’équipe de réalisation, en ouverture des Journées Européennes du Patrimoine.

On y découvre les peuplements très précoces, l’essor et les vicissitudes d’un territoire voué à la défense d’une frontière, sa splendeur jusqu’au XVIIe siècle, la Révolution. Les combats et la renaissance des années 1960-70 sont aussi évoqués par des témoignages précis comme celui de Maurice Langlois concernant l’Association du Coglais.

L’écrivain Yvon Le Men, présent dans le film, qui a décrit la vie dans le Coglais dans un livre récent intitulé Aux marches de Bretagne, témoignera également de sa découverte.

Une conférence multimédia de 40 minutes suivra, afin de bien dégager l’épopée et les particularités d’un pays qui mérite d’être mieux connu.

Le public pourra ensuite échanger avec les auteurs et avec les témoins.

