vendredi 17 septembre – 19h00 à 22h00

samedi 18 septembre – 19h00 à 22h00

Gratuit. Sur inscription, nombre limité de places disponibles. Départ toutes les heures, dernier départ à 21h.

Hôtel de Ville Place Foch, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

La construction de l’Hôtel de Ville se termine en 1776 et fait partie du plan d’embellissement de la cité insufflé par l’Intendant du roi. Son architecture s’inspire des codes de l’Antiquité. Ce bâtiment accueillait à l’époque, en plus de l’Hôtel de Ville, le palais de justice et la prison.

