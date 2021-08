Bois-Colombes Hôtel de ville Bois-Colombes, Hauts-de-Seine Circuit “Des crimes à Bois-Colombes” Hôtel de ville Bois-Colombes Catégories d’évènement: Bois-Colombes

Hauts-de-Seine

Circuit “Des crimes à Bois-Colombes” Hôtel de ville, 17 septembre 2021 20:00, Bois-Colombes. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de ville. Gratuit|Sur inscription Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique https://www.bois-colombes.com/decouvrir/histoire.php, 01.41.19.83.48.

17 et 18 septembre Circuit “Des crimes à Bois-Colombes” * Les participants au circuit “Des crimes à Bois-Colombes” sont invités à élucider des crimes commis dans la ville à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Le circuit commenté autour de ces assassinats qui ont autrefois défrayé la chronique est proposé par l’association des Amis de l’histoire de Colombes, Bois-Colombes et La Garenne-Colombes.

Durée de la visite : 1h30 environ. *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 21h30

samedi 18 septembre – 20h00 à 21h30

Accès uniquement sur réservation et limité à 30 personnes par visite. Les réservations sont ouvertes à partir du 6 septembre 2021. Durée de la visite : 1h30 env.

Hôtel de ville 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine

Hôtel de ville de Bois-Colombes construit entre 1935 et 1937 sur les plans de Georges Bovet et Émile Berthelot.

Crédits : Ligue de sécurité de Bois-Colombes. Poursuivi !,[début du XXe siècle], (S.E./AMBC) Gratuit|Sur inscription L’hôtel de ville de Bois-Colombes (c) Studio des Bourguignons / Ville de Bois-Colombes

Catégories d'évènement: Bois-Colombes, Hauts-de-Seine