18 et 19 septembre Visite de l’Hôtel de Matignon et de son jardin * Le billet donne également accès à l’Hôtel de Clermont (69 rue de Varenne, ministère chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne) et à l’Hôtel de Rothelin-Charolais (101 rue de Grenelle, ministère chargé de la Transformation et de la Fonction publiques, ainsi que le Porte-parole du Gouvernement). *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Hôtel de Matignon – Résidence du Premier ministre 57 rue de Varenne 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris

L’hôtel de Matignon, situé au 57 rue de Varenne, est la résidence du Premier Ministre. Il fut construit par l’architecte Jean Courtonne entre 1722 et 1725 et est un admirable exemple d’hôtel de style Régence. Une partie de la décoration rocaille de l’hôtel est toujours visible mais d’importantes restaurations conduites dans la seconde moitié du XIXe siècle ont enrichis les décors d’origine. L’hôtel fut la possession de différents hauts personnages (Princes de Monaco, Talleyrand, duc et duchesse de Galliera) avant d’être racheté par l’État français en 1922. Depuis 1935, l’hôtel de Matignon est la résidence des chefs du gouvernement : Présidents du Conseil sous la IVe République puis Premiers ministres depuis la Ve République.

