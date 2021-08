Craponne-sur-Arzon Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Visite de l’Hôtel Calemard de Montjoly Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Visite de l'Hôtel Calemard de Montjoly Hôtel Calemard de Montjoly, 18 septembre 2021

Samedi 18 septembre, 10h00, 13h00 Visite de l’Hôtel Calemard de Montjoly * Après 2 ans de travaux, Venez découvrir, ou redécouvrir, ce joyau des siècles passées qui va accueillir la médiathèque municipale. L’occasion également pour les visiteurs de l’an dernier d’observer les travaux qui ont été effectués, toujours en présence de l’architecte en charge du chantier, M. Florentin Chodaton de l’agence d’architecture clermontoise ACA Places limitées – Sur inscription *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 15h00

*

Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Hôtel Calemard de Montjoly 3, place aux fruits, 43500 Craponne sur Arzon Craponne-sur-Arzon 43500 Champ Faugier Haute-Loire

L’édifice, bâti sur des bases plus anciennes, fut construit au 17e siècle. Hôtel de plan carré, divisé à l’intérieur en quatre pièces avec un escalier situé le long du mur nord, mitoyen avec la maison voisine avec laquelle il communique par deux ouvertures. La cage d’escalier est garnie de boiseries à panneaux rectangulaires. Un placard est aménagé en boiserie sous la première volée. Le garde-corps est constitué d’une balustrade en bois tourné 17e siècle. Au rez-de-chaussée, la cuisine conserve une cheminée surmontée d’un manteau garni de boiseries 17e. Le grand salon est garni de boiseries 18e siècle au décor mouluré. Au premier étage, chambre à alcôve dotée d’un décor Louis XVI. Construit pour une famille noble, cet hôtel adopte un mode architectural et décoratif caractéristique de l’époque classique dans cette région du Velay.

La réhabilitation en cours de cet immeuble permettra l’installation de la Médiathèque et la création de deux logements.

