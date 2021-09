Montluçon HOTEL BOISROT DE LA COUR Allier, Montluçon Exposition l’Art religieux à Montluçon – Hôtel Boisrot de la Cour HOTEL BOISROT DE LA COUR Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Samedi 18 septembre, 09h30, 14h30 Exposition l’Art religieux à Montluçon – Hôtel Boisrot de la Cour * Visite de l’exposition L’Art religieux à Montluçon aux XVIIe et XVIIIe siècles, au rez-de-chaussée d’un hôtel particulier édifié à partir du XVe siècle. Découverte d’un patrimoine riche et méconnu dû à l’essor de la vie religieuse à Montluçon au XVIIe siècle. Une exposition de l’association Vieux Montluçon. Visite libre – Durée : 30 à 40 min. – Accès réduit PMR. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

Visite libre dans le respect des règles sanitaires mises en place.

