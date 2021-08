Montreuil-Bellay HÔPITAL ET CHAPELLE SAINT-JEAN Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay Exposition d’art HÔPITAL ET CHAPELLE SAINT-JEAN Montreuil-Bellay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-Bellay

Exposition d'art HÔPITAL ET CHAPELLE SAINT-JEAN, 17 septembre 2021 14:00, Montreuil-Bellay
Journée du patrimoine 2021

17 – 19 septembre Exposition d’art * Anne-Marie Donaint-Bonave

Encre – Céramique – Livre d’artiste Depuis de nombreuses années, Anne-Marie ne cesse de s’intéresser aux bols, à cet objet humble ou précieux que l’on trouve dans toutes les civilisations. Les symboliques qui lui sont attachés nourrissent son travail exigeant et intériorisé. Cette artiste, aux multiples techniques, aussi à l’aise les mains dans la terre qu’avec un pinceau gonflé d’encre, travaille souvent par séries passant d’un médium à l’autre pour nourrir sa réflexion. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

HÔPITAL ET CHAPELLE SAINT-JEAN 49260 Montreuil-Bellay

Anne-Marie Donain Bonave

