Visites guidées site historique de Ville-Evrard, expositions, projection… Hôpital de Ville Evrard, 18 septembre 2021 10:30, Neuilly-sur-Marne. Journée du patrimoine 2021 Hôpital de Ville Evrard. Gratuit|Sur inscription

18 et 19 septembre Visites guidées site historique de Ville-Evrard, expositions, projection… * Programme sera affiné et remis le jour même *

samedi 18 septembre – 10h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h30

Sur inscription obligatoire, maximum 20 personnes par groupe, bonnes chaussures, parapluies

Hôpital de Ville Evrard 202 avenue Jean-Jaurès 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Seine-Saint-Denis

01 43 09 34 81 http://www.eps-ville-evrard.fr

Musée de la Serhep. Histoire de la psychiatrie de 1868 à nos jours. Expositions d’art, visites commentées du site historique de l’hôpital de Ville Evrard.

