Vendredi 17 septembre, 20h30 Assistez à la projection du film “Les honneurs de la guerre” * Projection du film “Les honneurs de la guerre”, tourné à La Mothe Saint-Héray en 1961. En 1961, Jean Dewever choisissait les Deux-Sèvres comme lieu de tournage. L’action principale du film se déroule à La Mothe Saint-Héray – rebaptisée Nanteuil à l’écran – et également à Mazières en Gâtine et dans le marais poitevin. Août 44, « Nanteuil » a fêté la libération sur l’actuelle Place Clémenceau, mais la liesse a été troublée par une trentaine de soldats allemands. A bout de force, ils sont divisés sur l’opportunité de se battre ou non, ne serait-ce que pour l’honneur. La projection est suivie de témoignages de figurants *

Halles de La Mothe Saint-Héray 2, place Clémenceau 79800 La Mothe Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres

05 49 05 01 41 http://www.la-mothe-saint-heray.fr https://www.facebook.com/CommuneLaMotheSaintHeray

Édifice public du XIXe siècle composé d’un rez-de-chaussée, d’anciennes halles converties en salle publique et, à l’étage, de la mairie.

