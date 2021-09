Carpentras Graineterie Roux Carpentras, Vaucluse La graineterie Roux Graineterie Roux Carpentras Catégories d’évènement: Carpentras

La graineterie Roux Graineterie Roux, 17 septembre 2021 14:00, Carpentras. Journée du patrimoine 2021 Graineterie Roux. Gratuit 04 90 67 69 21, culture-patrimoine@lacove.fr

17 et 18 septembre La graineterie Roux * Exceptionnellement ouverte à la visite, venez contempler les formidables machines de cette ancienne usine, fleuron de notre patrimoine industriel, qui traitait autrefois les graines fourragères de tous les paysans de la région. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

*

Un départ toutes les heures à 14h, 15h, 16h et 17h. Places limitées. Inscription au service Culture & Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou à culture-patrimoine@lacove.fr

Graineterie Roux 34 avenue Bel Air, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse

