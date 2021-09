Loches Galerie le Terrier Indre-et-Loire, Loches Portes ouvertes Galerie le Terrier Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Portes ouvertes Galerie le Terrier, 18 septembre 2021 09:30, Loches. Journée du patrimoine 2021 Galerie le Terrier. Gratuit

18 et 19 septembre Portes ouvertes * *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

*

Entrée libre

Galerie le Terrier 1 rue de la Vallée des Vospeaux, 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location73379019.jpg 06 33 54 30 33 https://leterrier-galerie.fr/exposition/

Le Terrier est un lieu polyculturel, fusion d’un atelier de ferronnerie d’art, et d’un espace galerie dédié aux artistes émergents ou reconnus. C’est un lieu atypique composé de troglos et de tuffeaux, articulés autour d’une cour patio, mettant en exergue des atmosphères allant du boudoir au garage « indus ».

